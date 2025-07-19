Драйвовый стендап от перспективных комедиантов. Stand up Drive — это выступление ярких и наиболее талантливых молодых комиков Нижнего Новгорода. Своим драйвом, задором, энергией и чувством юмора они подарят вам отличное настроение и принесут вихрь положительных эмоций. Ведущий: Илья Лавров Вход: любая купюра