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Drive от StandUp NN

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Драйвовый стендап от перспективных комедиантов. Stand up Drive — это выступление ярких и наиболее талантливых молодых комиков Нижнего Новгорода. Своим драйвом, задором, энергией и чувством юмора они подарят вам отличное настроение и принесут вихрь положительных эмоций. Ведущий: Илья Лавров Вход: любая купюра

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