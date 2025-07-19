Drive от StandUp NN
Малая Ямская улица, 78А
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Драйвовый стендап от перспективных комедиантов. Stand up Drive — это выступление ярких и наиболее талантливых молодых комиков Нижнего Новгорода. Своим драйвом, задором, энергией и чувством юмора они подарят вам отличное настроение и принесут вихрь положительных эмоций. Ведущий: Илья Лавров Вход: любая купюра
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