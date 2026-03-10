Дмитрий JCB
Картель, Почаинская улица, 17С
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от 0₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Дмитрий JCB давно живёт на стыке столичного андера и европейской клубной культуры. Бывший музыкальный директор легендарного Mendeleev и основатель винилового импринта Raro Music. Кстати, на этом лейбле издавались: Andrey Poliss , Denis Kaznacheev, Barac и другие. География гостя впечатляет — от Tresor и Sisyphos в Берлине до Blue Marlin и KM5 на Ибице. Резидент берлинского Sisyphos до 2022-го и один из немногих российских артистов, кто попал за диджейку Tresor не через постель. Девушкам вход свободный до 02:00, после уже 500. Мужчинам по стандарту — 1000.
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