Дмитрий JCB давно живёт на стыке столичного андера и европейской клубной культуры. Бывший музыкальный директор легендарного Mendeleev и основатель винилового импринта Raro Music. Кстати, на этом лейбле издавались: Andrey Poliss , Denis Kaznacheev, Barac и другие. География гостя впечатляет — от Tresor и Sisyphos в Берлине до Blue Marlin и KM5 на Ибице. Резидент берлинского Sisyphos до 2022-го и один из немногих российских артистов, кто попал за диджейку Tresor не через постель. Девушкам вход свободный до 02:00, после уже 500. Мужчинам по стандарту — 1000.