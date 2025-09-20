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Дима Коваль

ДК Ростсельмаш, улица 1-й Конной Армии, 8

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2750₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Один из резидентов Standup Club No. 1. Он также участвовал в таких YouTube-проектах, как «Шоу историй», «Разгоны» и «Самый умный комик». Помимо этого, он выпускает подкасты на своем YouTube-канале, где обсуждает различные темы, такие как отношения, музыка, мода и психологию.

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