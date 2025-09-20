Один из резидентов Standup Club No. 1. Он также участвовал в таких YouTube-проектах, как «Шоу историй», «Разгоны» и «Самый умный комик». Помимо этого, он выпускает подкасты на своем YouTube-канале, где обсуждает различные темы, такие как отношения, музыка, мода и психологию.