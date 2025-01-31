Теперь не только подкаст о культуре диджеинга в Нижнем Новгороде, но и комьюнити, которое приглашает на первую вечеринку уже в эту пятницу! Уютный вечер с электронной музыкой от прекрасных дам: Kocha, Darli и Prosto Miheeva Диджейские штучки ждут тебя!