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Теперь не только подкаст о культуре диджеинга в Нижнем Новгороде, но и комьюнити, которое приглашает на первую вечеринку уже в эту пятницу! Уютный вечер с электронной музыкой от прекрасных дам: Kocha, Darli и Prosto Miheeva Диджейские штучки ждут тебя!
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