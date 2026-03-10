Они прошли путь от крупных тусовок до осознанного выбора — теперь их звук станет ближе, глубже, андеграунднее. Мир меняется — они меняются вместе с ним, но одно остаётся неизменным: фирменная дружеская атмосфера и мощная электронная музыка. Только камерная атмосфера, где каждый — свой. Выступают: CRIMINALISTIX (КРИМИНАЛИСТИКС) MAXIDRUM (МАКСИДРАМ) LYUBEZNOV (ЛЮБЕЗНОВ) DARK INTELLEGENT (ДАРК ИНТЕЛЛЕДЖЕНТ) MAGIC SPIDER (МАДЖИК СПАЙДЕР) SHTEYN & OKUNEV (ШТЕЙН И ОКУНЕВ) TWIN (ТВИН) & YUMI (ЮМИ) Будет жарко. Будет громко.