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Дёрти Найт Бэйс — 4 года

Cargo Cult
Почаинская улица, 17Ж

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Они прошли путь от крупных тусовок до осознанного выбора — теперь их звук станет ближе, глубже, андеграунднее. Мир меняется — они меняются вместе с ним, но одно остаётся неизменным: фирменная дружеская атмосфера и мощная электронная музыка. Только камерная атмосфера, где каждый — свой. Выступают: CRIMINALISTIX (КРИМИНАЛИСТИКС) MAXIDRUM (МАКСИДРАМ) LYUBEZNOV (ЛЮБЕЗНОВ) DARK INTELLEGENT (ДАРК ИНТЕЛЛЕДЖЕНТ) MAGIC SPIDER (МАДЖИК СПАЙДЕР) SHTEYN & OKUNEV (ШТЕЙН И ОКУНЕВ) TWIN (ТВИН) & YUMI (ЮМИ) Будет жарко. Будет громко.

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