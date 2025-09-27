День первокурсника х Травма
улица Родионова, 4
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Начни новую главу и пройди апгрейд до статуса студента на Общегородском дне первокурсника. Прыгай в движ, пока другие ищут расписание. Специальный гость: ТРАВМА (dj set) — артист-хамелеон, взорвавший чарты фонк-ремейком одного из главных хитов группы Винтаж — «Плохая девочка». local support: Youl1ke / Nicholas / AIKAN fc/dc
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