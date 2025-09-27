Начни новую главу и пройди апгрейд до статуса студента на Общегородском дне первокурсника. Прыгай в движ, пока другие ищут расписание. Специальный гость: ТРАВМА (dj set) — артист-хамелеон, взорвавший чарты фонк-ремейком одного из главных хитов группы Винтаж — «Плохая девочка». local support: Youl1ke / Nicholas / AIKAN fc/dc