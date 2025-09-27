ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

День первокурсника х Травма

Milo Concert Hall
улица Родионова, 4

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Начни новую главу и пройди апгрейд до статуса студента на Общегородском дне первокурсника. Прыгай в движ, пока другие ищут расписание. Специальный гость: ТРАВМА (dj set) — артист-хамелеон, взорвавший чарты фонк-ремейком одного из главных хитов группы Винтаж — «Плохая девочка». local support: Youl1ke / Nicholas / AIKAN fc/dc

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Верни мне мой 2007
Верни мне мой 2007

600₽

Естественный отбор 2 (Natural Selection 2)
Естественный отбор 2 (Natural Selection 2)

500₽

Ночь студента
Ночь студента

от 1000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста