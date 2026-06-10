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Человек играющий (Homo ludens)
Варварская улица, 32
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Спектакль о переменчивом мире и человеке, который учится в нём жить. Будешь говорить о видеоиграх и о том, что они могут сказать о природе человека. В чём связь между героем Dark Souls и Ваней, который каждое утро просыпается по будильнику на ненавистную работу? Почему Гарри из Disco Elysium так пугающе похож на твоего отца?\ Отчего человек плачет, проходя To the Moon? И как не превратиться в петуха из Hotline Miami? Минималистичный спектакль, в котором видеоигры — не аттракцион и не фан-сервис, а повод всерьёз поразмыслить о смерти, отчаянии, бегстве от реальности и людях, живущих на пороге апокалипсиса. Режиссёр: Дмитрий Лимбос (В репертуаре ЦТМ поставил «Заходит андроид в бар»)
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