Возраст 12+
Еда
Про событие
Вечер, когда ты попробуешь новинки и уже полюбившиеся сорта, сравнишь их между собой и расскажешь о каждом подробнее: разберёшь цвет, аромат и вкус, а также особенности разных видов габы. — Габа зелёная — Габа оникс — Габа тегуаинь — Габа фермерская Ведущий дегустации: Василий Зимин Запись осуществляется в сообщениях сообщества или по номеру телефона.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи