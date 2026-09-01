Вечер, когда ты попробуешь новинки и уже полюбившиеся сорта, сравнишь их между собой и расскажешь о каждом подробнее: разберёшь цвет, аромат и вкус, а также особенности разных видов габы. — Габа зелёная — Габа оникс — Габа тегуаинь — Габа фермерская Ведущий дегустации: Василий Зимин Запись осуществляется в сообщениях сообщества или по номеру телефона.