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Чайная дегустация «Габы»

Алексеевская улица, 8А/1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Вечер, когда ты попробуешь новинки и уже полюбившиеся сорта, сравнишь их между собой и расскажешь о каждом подробнее: разберёшь цвет, аромат и вкус, а также особенности разных видов габы. — Габа зелёная — Габа оникс — Габа тегуаинь — Габа фермерская Ведущий дегустации: Василий Зимин Запись осуществляется в сообщениях сообщества или по номеру телефона.

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