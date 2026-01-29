Открытый микрофон — место, где комики обкатывают материал. Для тебя выступят до пятнадцати стендап-комиков, как новичков, так и опытных. Что их объединяет? Желание рассмешить зрителей и тайминг в три минуты. Ведущий: Илья Лавров Регистрация обязательна.