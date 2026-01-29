Большой открытый микрофон
Малая Ямская улица, 78А
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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Открытый микрофон — место, где комики обкатывают материал. Для тебя выступят до пятнадцати стендап-комиков, как новичков, так и опытных. Что их объединяет? Желание рассмешить зрителей и тайминг в три минуты. Ведущий: Илья Лавров Регистрация обязательна.
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