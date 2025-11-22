Выступают крутые стендап-комики, участники Ютуб и ТВ-проектов с лучшими шутками, а самые смешные, это первые три места — забирают деньги и(или) ценные призы. Что может быть лучше, чем провести вечер с комедией? Зрители решают кто лучший/ Приходи, кайфуй, отдыхай и голосуй за своего фаворита.