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Битва за деньги

Хитрый лис, Нижне-Волжская набережная, 14

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Выступают крутые стендап-комики, участники Ютуб и ТВ-проектов с лучшими шутками, а самые смешные, это первые три места — забирают деньги и(или) ценные призы. Что может быть лучше, чем провести вечер с комедией? Зрители решают кто лучший/ Приходи, кайфуй, отдыхай и голосуй за своего фаворита.

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