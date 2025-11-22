Битва за деньги
Хитрый лис, Нижне-Волжская набережная, 14
Начало:
Завершение:
550₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Выступают крутые стендап-комики, участники Ютуб и ТВ-проектов с лучшими шутками, а самые смешные, это первые три места — забирают деньги и(или) ценные призы. Что может быть лучше, чем провести вечер с комедией? Зрители решают кто лучший/ Приходи, кайфуй, отдыхай и голосуй за своего фаворита.
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