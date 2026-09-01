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  1. Нижний Новгород
  2. События

Б.А.У.

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Осень пахнет дорогой, толчками на заправках и музыкой, что звучит слишком громко, чтобы молчать. Б.А.У. отправляются в путь до Сибири и обратно, чтобы привезти настоящий фестиваль из любимых треков от «Шаурма пожирает Людей» до «Одноклассницы Лены» в каждый город. Поезд-убийца и не думает тормозить, набирая скорость: ещё больше городов, ещё больше слэма, эмоций и угара.

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