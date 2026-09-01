Б.А.У.
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
от 1400₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Осень пахнет дорогой, толчками на заправках и музыкой, что звучит слишком громко, чтобы молчать. Б.А.У. отправляются в путь до Сибири и обратно, чтобы привезти настоящий фестиваль из любимых треков от «Шаурма пожирает Людей» до «Одноклассницы Лены» в каждый город. Поезд-убийца и не думает тормозить, набирая скорость: ещё больше городов, ещё больше слэма, эмоций и угара.
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