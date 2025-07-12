Возраст 18+
Стендап
Про событие
Ведущие дружеского разговорного шоу - те еще балаболы! Они поделятся с тобой историями из жизни, актуальными новостями и сплетнями, а также помогут друг другу разогнать новый материал. Дружеская атмосфера и непрерывный поток шуток - отличительная черта этого квартета. А ещё ребята очень любят истории зрителей - обязательно приноси их с собой!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи