Ведущие дружеского разговорного шоу - те еще балаболы! Они поделятся с тобой историями из жизни, актуальными новостями и сплетнями, а также помогут друг другу разогнать новый материал. Дружеская атмосфера и непрерывный поток шуток - отличительная черта этого квартета. А ещё ребята очень любят истории зрителей - обязательно приноси их с собой!