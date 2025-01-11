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  1. Нижний Новгород
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Балаболы

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Балаболы — это новое юмористическое шоу, на котором можно подсмотреть, как создается настоящая комедия. Друзья-комики делятся историями из жизни, актуальными новостями и сплетнями, а также помогают друг другу разогнать новый материал. Дружеская атмосфера и непрерывный поток шуток — то, что нужно поклонникам стендапа и тем, кто от стендапа уже устал. Вход свободный.

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