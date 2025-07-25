Фестиваль электронной музыки, который пройдет уже в четвертый раз. Музыка. Топовые российские и международные диджеи. Main сцена на крыше с мощным звуком и светом, Drum pool сцена в бассейне с пенной вечеринкой, а так же Boileroom посреди леса. Еда. Рестораны под открытым небом (столы на 1000+ человек). Уличная еда: от авторских бургеров до азиатской кухни. Коктейльные бары и крафтовые напитки. Барбекю-зоны с мясом на углях. Спорт. Боксерский ринг с показательными поединками. Скалодром с профессиональными тренерами. Мотокросс-трасса с прокатом мотоциклов. Спортивные площадки и воркаут-зоны. Атмосфера и отдых. Море красивых людей и творческих личностей. Единение с природой в живописном лесу. 3 дня безграничной свободы, где ты можешь быть кем угодно и с кем угодно. Комфорт. Большой кемпинг с охраной и душем. Огромная парковка на 200 автомобилей. Лаунж-зоны с шезлонгами и панорамными видами на лес. Зоны от партнеров с розыгрышами и подарками. Иллюзия. Не доверяй тому, что видишь. Чувствуй! Всё настоящее. Ничто не реально.