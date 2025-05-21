Сумасшедший учёный внутри Лёхи проснулся и соединил юмор с наукой. В результате получился крутой сольник. Приходи заценить новое комедийное детище Лёши. В прошлом экономист, в будущем богач и успешный режиссер. Считает, что смешным может быть все что угодно, если смотреть под нужным углом. Лёша уже давно не только резидент StandUp Club #1, но и автор своих шоу. «Споры», S.U.C.K. Voyage, «Друзья» и три мощных стендапа «Когда-то, где-то» суммарно получили больше миллиона просмотров на его канале.