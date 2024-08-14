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Жажда крови

Москва, Лесная улица, 9

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https://zhazhdakrovy.ru/#about Мясной ресторан предлагает окунуться в атмосферу вкусной еды и прохладных напитков. Разнообразное меню с обширной пивной картой и всевозможными снеками. Здесь всегда можно встретиться с друзьями под лёгкую музыку и хорошо провести время. Любитель жареного мяса? Прожарка медиум или велл дан — ароматное лакомство, которое всегда радует глаз, сочетая в себе яркий фейерверк вкусов. В качестве приятного дополнения к мясным блюдам охлаждающие напитки или кружка пенного. Режим работы: Пн-Чт: 12:00 – 00:00 Пт-Сб: 12:00 – 01:00 Вс: 12:00 – 00:00
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Комментарии

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Лилия
9 ноября 2025, 16:12

На сегодняшний день самый вкусный стейк и тар-тар были здесь!

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Мари
1 сентября 2024, 06:22

Лучшее мясо которое я ела, Рибай был хорош, как и тартар

А
Аноним
13 марта 2024, 12:15

Вкусно всё! Особенно порадовал необычный дессерт из винограда в шоколадной «земле»

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