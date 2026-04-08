https://rochdale.ru/ Клуб и летняя терраса на улице Рочдельской. Разноуровневое помещение оформлено в стиле лофт с добавлением натурального дерева и цветной стеклянной плитки. Гостям предлагают расположиться на больших цветных диванах. На террасе оформлен барный остров, а диджейским пультом стал старый автобус. В меню — блюда европейской кухни, а в барной карте собран широкий выбор классических и авторских коктейлей. Режим работы: ПТ-СБ: 22:00-6:00
Карта места...
Очень скучаю по тем временам,когда тут был Jagger🥲