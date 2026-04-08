https://www.u-me.ru/ Японский ресторан с караоке и большим выбором суши. В интерьере суровый японский минимализм – стулья с высокими деревянными спинками, бумажные фонари, бамбуковый декор, резные колонны, изображения самураев под потолком. Второй этаж – антресоль, под которой выстроился отряд воинов, есть караоке-залы. На редкость широкий выбор суши и роллов, впечатляющее количество ланч-сетов. Все блюда можно заказать на вынос или с доставкой. Режим работы: Пн-Чт, Вс: 11:30 - 23:30 Пт-Сб: 11:30 - 00:30
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