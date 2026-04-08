Уютное семейное заведение. Автор проекта стремилась сделать его простым и тёплым, каким для неё был дом родной бабушки Вали. В интерьерах — открытая кухня, мягкий свет, стена с детскими рисунками, полка с книжками и винтажные детали. В меню бистро привычные вкусы детства переосмыслили в аккуратной современной подаче. Так, на завтрак готовят драники с лососем и жареную картошку с грибами и глазуньей, из горячего — куриные котлеты с картофельным кремом и говяжью щеку с полбой, а на десерт — тёплый пирог с творогом и ягодами. В барной карте собрали всего понемногу: авторские коктейли, домашние наливки по рецептам бабушки Вали, вина по бокалам, импортное пиво и оригинальные лимонады. Режим работы: ежедневно 10:00-23:00