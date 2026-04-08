  1. Москва
  2. Места
  3. Рестораны

Valya Бистро

Москва, Амурская улица, 2к2

Телефон

Telegram

Уютное семейное заведение. Автор проекта стремилась сделать его простым и тёплым, каким для неё был дом родной бабушки Вали. В интерьерах — открытая кухня, мягкий свет, стена с детскими рисунками, полка с книжками и винтажные детали. В меню бистро привычные вкусы детства переосмыслили в аккуратной современной подаче. Так, на завтрак готовят драники с лососем и жареную картошку с грибами и глазуньей, из горячего — куриные котлеты с картофельным кремом и говяжью щеку с полбой, а на десерт — тёплый пирог с творогом и ягодами. В барной карте собрали всего понемногу: авторские коктейли, домашние наливки по рецептам бабушки Вали, вина по бокалам, импортное пиво и оригинальные лимонады. Режим работы: ежедневно 10:00-23:00
Карта места...

Ещё рестораны в городе Москва

Гастро-особняк Хаос

улица Покровка, 28с3
Карточка

Cihan Steak & Kebab

улица Новый Арбат, 21
Карточка

Восход

улица Варварка, 6с7
Карточка

Megobari

улица Маросейка, 15
Карточка

М2 Органик Клуб

улица Спиридоновка, 34с1
Карточка

The Pivo на Тульской

Большая Тульская улица, 13
Карточка

Ёж и устрица на Лубянке

Пушечная улица, 4с1
Карточка

Madame Roche

Кожевническая улица, 16с4
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста