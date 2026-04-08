  1. Москва
  2. Места
  3. Рестораны

Uilliam’s

Москва, Малая Бронная, 20А

Телефон

Telegram

ВКонтакте

https://uilliams.moscow/ Если бы «Патрики» были Ватиканом, то Uilliam’s был бы Собором Святого Петра. Здесь родились долгие завтраки, из этих окон стали неспешно наблюдать за течением жизни богемного города – под бокал игристого или чашку черного, отсюда вышла культура ресторанной «атмосферности» и говорящего декора, тотально погружающего в свою, особую реальность. Летом тут главная веранда Патриарших, где от заката до рассвета сидят прямо на деревянных карнизах, а зимой – музей рождественских историй, где хочется рассматривать каждое украшение. Время работы: С 9:00 до 00:00 ежедневно
Карта места...

Ещё рестораны в городе Москва

Гастро-особняк Хаос

улица Покровка, 28с3
Карточка

Cihan Steak & Kebab

улица Новый Арбат, 21
Карточка

Восход

улица Варварка, 6с7
Карточка

Megobari

улица Маросейка, 15
Карточка

М2 Органик Клуб

улица Спиридоновка, 34с1
Карточка

The Pivo на Тульской

Большая Тульская улица, 13
Карточка

Ёж и устрица на Лубянке

Пушечная улица, 4с1
Карточка

Madame Roche

Кожевническая улица, 16с4
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста