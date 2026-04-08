https://uilliams.moscow/ Если бы «Патрики» были Ватиканом, то Uilliam’s был бы Собором Святого Петра. Здесь родились долгие завтраки, из этих окон стали неспешно наблюдать за течением жизни богемного города – под бокал игристого или чашку черного, отсюда вышла культура ресторанной «атмосферности» и говорящего декора, тотально погружающего в свою, особую реальность. Летом тут главная веранда Патриарших, где от заката до рассвета сидят прямо на деревянных карнизах, а зимой – музей рождественских историй, где хочется рассматривать каждое украшение. Время работы: С 9:00 до 00:00 ежедневно
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