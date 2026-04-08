Тре Санти — итальянский ресторан в шаге от Китай-города, где классика встречается с современным взглядом на гастрономию и атмосферу. Здесь нет пафоса, только тёплый свет, живые детали интерьера и ощущение, что вы пришли в любимое место. В основе концепции — честная итальянская кухня без излишнего усложнения, но с вниманием к каждой детали. Меню строится вокруг домашней пасты ручной работы, неаполитанской пиццы и актуальной авторской трактовки традиционных блюд. Команда кухни работает на виду у гостей: ты видишь, как собираются блюда, как из простых продуктов рождается тот самый вкус, ради которого хочется возвращаться. https://tresanti.moscow Режим работы: ежедневно 13:00-00:00
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