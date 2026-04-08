https://tiflis.ru/ Грузинский ресторан в центре Москвы. «Тифлисский дворик» — оригинальное заведение национальной кухни на европейский манер. Работает несколько залов, оформленных в разной стилистике, но с узнаваемыми деталями национального быта. В одном из залов красуются настенные росписи и яркие ковры, а другое выполнено в духе летней веранды тихого грузинского дворика. В тёплое время года открывается тенистая открытая терраса. В меню только хиты национальной гастрономии: сациви, хачапури, лобио, кутабы, чахохбили и долма. Особый акцент на блюда, приготовленные на углях. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 24:00
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