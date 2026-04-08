Портал между прошлым и настоящим, традициями минувших эпох и дыханием нового времени. В каждой детали ресторана отражена дань уважения традициям - главная философия проекта. В переводе с французского, nappe – «скатерть», что отсылает к исторической локации. Сегодня Скатертный переулок относится к Арбату, но раньше эта местность называлась Поварской слободой. Здесь селились мастера царской трапезной, которые объединились в профессиональные общины. В Хлебном переулке строили дома пекари, на Поварской — повара, а в Скатертном — ткачи. Интерьер создан вручную командой проекта и является смысловым продолжением исторического фасада здания. В меню ресторана собраны изысканные, современные блюда, которые сочетают в себе традиции и новейшие гастрономические тенденции. Тут используют только свежие, качественные ингредиенты, чтобы создать яркие вкусы и уникальные кулинарные впечатлени. https://nappebistro.ru/ Режим работы: ежедневно 7:30-00:00
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