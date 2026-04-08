https://sunzha.rest/ Уголок гостеприимного Кавказа в самом центре Москвы, где каждого посетителя встречают как доброго друга, чтобы от всей души угостить популярными национальными блюдами. Старинное здание, в котором разместился ресторан «Сунжа», надёжно укроет тебя от шума мегаполиса. Здесь можно организовать камерную встречу тесным дружеским кругом, уединившись в уютной вип-зоне, или устроить весёлый праздник в лучших традициях кавказского застолья. График работы: ежедневно 12:00-00:00
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