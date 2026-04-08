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Смена бистро

Москва, 3-я улица Ямского Поля, 9

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Бистро за углом, где тебе всегда рады «Смена» — городское бистро с завтраками и барной картой на 3-й улице Ямского Поля. Проект шефа Дмитрия Романовского («Вокруг Света») позиционируется как простое и комфортное место на каждый день с понятной гастрономией. Однако в интерьерах эта скромность компенсируется авангардным артом: в декоре много отсылок к конструктивизму, а открытая кухня украшена работой модного художника Тимы Илларионова. Режим работы: ПН-ПТ: 11:00-23:00 СБ-ВС: 10:00-23:00
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