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Seven

пер. Дмитровский 7

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Seven — семейный ресторан в центре Москвы у Петровского пассажа. Оригинальный интерьер сочетает в себе элементы классического европейского стиля и лофта; двухэтажное пространство Seven украшают светильники-инсталляции, обилие зелени. Бренд-шеф заведения – Дмитрий Шуршаков («Никуда не едем», «Ватрушка»). Авторское меню составлено из русской, европейской и азиатской гастрономии. Большой выбор горячих блюд, включая гриль. Ежедневно гостям предлагается разнообразный завтрак. В ресторане имеется собственная коптильня и кондитерский цех. Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00 https://sevenrest.ru/
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