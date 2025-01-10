Комментарии
Очень понравилась атмосфера заведения. Была несколько раз. Очень вкусно готовят на 5+ из 5. Напитки такие же вкусные как и блюда😁 Ощущаешь каждые отдельные нотки. Рекомендую
Очень красивое заведение, меню поменяли, стало очень вкусно! Всем рекомендую к посещению! Какой у них вкусный хлеб 🤌
+ интерьер, атмосфера заведения - видимо, в заведении забыли, что еда должна быть не просто необычной, но еще и вкусной
Кухня и правда не очень!
Кухня не очень, обидно было платить. Интерьер интересный.
Интерьер выше всех похвал, а кухня - средняя. Рассадка тоже не самая комфортная, я, например, не очень люблю сидеть за общим столом, хотя здесь за счёт освещения не возникает ощущения общепита, и это плюс.
Интерьер на 5 звезд😍 Кухня, как по мне, не из самых выдающихся, но блюда интересные - цыпленок был прекрасен👍🏻
Место с волшебной атмосферой. Все блюда прекрасны, но хлеб и гребешки - отдельная любовь
Пошли туда с подругой из-за интерьера. Еда очень даже неплохая, но думала будет лючше
Был здесь дважды. Никаких особых проблем с персоналом не заметил. Атмосфера действительно густая, но я бы рекомендовал строго бронировать отдельные места с депозитом. Концепции сидения за длинными столами на общих лавках я не вполне понимаю.
Было всё прекрасно, пока не поменялся шеф-повар. Теперь кухня не самая вкусная и официанты стали гораздо медленнее. Но, атмосфера по-прежнему, прекрасна.
Катрин, как интересно) люди находят время написать только когда им что-то начинает не нравиться) а где ваши восторженные отзывы, когда «было все прекрасно» )))
Элина, мои восторженные отзывы можно почитать в Яндексе и в инстаграмм, когда там было "всё прекрасно". Хорошего вам дня)
Пару раз тут была. Неплохо, но официантам надо быть подоброжелательнее. 😌
Один из любимейших ресторанов в Москве. Всегда все очень вкусно! Жаль убрали черное ризотто из меню((
Официанты не очень вежливые и внимательные к гостям
Как я поняла чтобы по достоинству оценить это заведение нужно идти туда с папиком, а у меня такого (увы и ах нет) папик, оооо, где же ты?)