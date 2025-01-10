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Sempre

Москва, ул. Большая Дмитровка, 22

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https://sempre.moscow Ресторан Sempre — зелёный уголок в центре столицы с европейской кухней в авторской интерпретации и дизайнерским эко-интерьером. Дизайн ресторана, выполненный известным бельгийским дизайнером Гюстом Семпре в стиле джунглей, в сочетании с уникальными предметами интерьера создаст ощущение самобытности и единения с природой. Зелёные живые растения, свисающие с потолка, мох на стенах, массивная мебель, выполненная из натуральных материалов, и посуда ручной работы, где каждый стакан и тарелка не схожи с другими — всё это, без сомнения, не оставит равнодушными. Режим работы: ПН — ПТ с 11:00 до 23:00 СБ — ВС с 10:00 до 23:00
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Комментарии

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Софья
05 апреля, 15:46

Как я поняла чтобы по достоинству оценить это заведение нужно идти туда с папиком, а у меня такого (увы и ах нет) папик, оооо, где же ты?)

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Яsя
28 декабря 2025, 23:18

Очень понравилась атмосфера заведения. Была несколько раз. Очень вкусно готовят на 5+ из 5. Напитки такие же вкусные как и блюда😁 Ощущаешь каждые отдельные нотки. Рекомендую

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Лилия
9 ноября 2025, 16:10

Очень красивое заведение, меню поменяли, стало очень вкусно! Всем рекомендую к посещению! Какой у них вкусный хлеб 🤌

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Артем
6 июля 2025, 06:10

+ интерьер, атмосфера заведения - видимо, в заведении забыли, что еда должна быть не просто необычной, но еще и вкусной

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Анастасия
24 июня 2025, 15:08

Кухня и правда не очень!

А
Аноним
7 июня 2025, 13:14

Кухня не очень, обидно было платить. Интерьер интересный.

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Ольга
28 мая 2025, 13:34

Интерьер выше всех похвал, а кухня - средняя. Рассадка тоже не самая комфортная, я, например, не очень люблю сидеть за общим столом, хотя здесь за счёт освещения не возникает ощущения общепита, и это плюс.

А
Аноним
30 апреля 2025, 01:55

Интерьер на 5 звезд😍 Кухня, как по мне, не из самых выдающихся, но блюда интересные - цыпленок был прекрасен👍🏻

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Анастасия
5 апреля 2025, 17:49

Место с волшебной атмосферой. Все блюда прекрасны, но хлеб и гребешки - отдельная любовь

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Аня
11 января 2025, 04:46

Пошли туда с подругой из-за интерьера. Еда очень даже неплохая, но думала будет лючше

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Василий Коротич
2 ноября 2024, 18:22

Был здесь дважды. Никаких особых проблем с персоналом не заметил. Атмосфера действительно густая, но я бы рекомендовал строго бронировать отдельные места с депозитом. Концепции сидения за длинными столами на общих лавках я не вполне понимаю.

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Катрин
19 октября 2024, 04:51

Было всё прекрасно, пока не поменялся шеф-повар. Теперь кухня не самая вкусная и официанты стали гораздо медленнее. Но, атмосфера по-прежнему, прекрасна.

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Элина
11 ноября 2024, 02:59

Катрин, как интересно) люди находят время написать только когда им что-то начинает не нравиться) а где ваши восторженные отзывы, когда «было все прекрасно» )))

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Катрин
11 ноября 2024, 03:29

Элина, мои восторженные отзывы можно почитать в Яндексе и в инстаграмм, когда там было "всё прекрасно". Хорошего вам дня)

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Евгения
21 сентября 2024, 19:23

Пару раз тут была. Неплохо, но официантам надо быть подоброжелательнее. 😌

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Sandra
26 августа 2024, 02:17

Один из любимейших ресторанов в Москве. Всегда все очень вкусно! Жаль убрали черное ризотто из меню((

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funny chamomile
2 августа 2024, 05:37

Официанты не очень вежливые и внимательные к гостям

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