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Савва

Москва, Театральный проезд, 2

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Ресторан современной русской кухни бренд-шефа Андрея Шмакова, расположенный в отеле «Метрополь» напротив Большого театра и получивший одну звезду гида Мишлен в 2022 году. В основе меню — сезонные продукты и авторское переосмысление русских гастрономических традиций, включая дегустационные сеты. Исторические интерьеры с мраморными колоннами, потолком с фресками и двумя уровнями пространства создают атмосферу как для деловых встреч и торжественных событий, так и для свиданий и камерных ужинов. Ресторан носит имя Саввы Мамонтова — мецената, вокруг которого собирались лучшие художники и музыканты своего времени. Режим работы: 12:00-00:00 http://savvarest.ru/
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