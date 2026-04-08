Ресторан морепродуктов с одной звездой Мишлен. Ресторан Сахалин — проект ресторатора Бориса Зарькова?и бренд-шефа White Rabbit Family Владимира Мухина. Разнообразие морепродуктов: ракушки, крабы, креветки и рыба Дальнего Востока России, — на фоне уникального панорамного вида Москвы на 360 градусов. Гастрономия как искусство, где совершенство исполнения достигается под дирижерскую палочку вкуса — это Сахалин. Ресторан, в котором звучит музыка морей и океанов. 88 метров над землей в историческом центре Москвы. 360 градусный обзор с потрясающим видом на сталинские высотки, садовое кольцо, Москва-сити и Кремль. Режим работы: ежедневно 12:00-00:00 https://sakhalin-moscow.ru/
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