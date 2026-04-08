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360

Пресненская набережная, 12

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Панорамный ресторан «360» разместился на 89 этаже Башни «Федерация. Восток». Из его окон каждому гостю открывается лучший обзор на самые знаковые достопримечательности Москвы. На высоте 327 метров над землёй ты сможешь попробовать оригинальные блюда авторской и европейской кухни. Начни свой день с сытного завтрака и чашки бодрящего кофе, наблюдая за медленно просыпающимся городом. А вечером насладись изысканной кухней и напитками в лучах закатного солнца. Ресторан с панорамным видом «360» создаст атмосферу для романтического ужина, корпоратива, празднования дня рождения и любого торжественного события. Режим работы: ПН-ПТ: 11:00-22:00 СБ-ВС: 10:00-22:00 https://pnr360.ru/
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