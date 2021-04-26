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Mushrooms

Москва, Большая Якиманка 22, ТЦ «Гименей», 2 этаж

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https://mushroomsmoscow.ru/ru/ Высоко над городом, среди панорамных видов в окружении мягкого света итальянский ресторан Mushrooms открывает новые грани вкуса. Шеф-повар Андрей Шамов открывает для тебя Италию через знаковые специалитеты и авторское прочтение любимых итальянских блюд От бархатистых белых грибов до трюфелей с медово-чесночными оттенками — здесь каждый вкус звучит выразительно. Хрустящая пицца из дровяной печи, шелковистая паста с насыщенными соусами, густой бульон с карамельными нотами — знакомые ингредиенты находят новое прочтение. Режим работы: Ежедневно с 10:00-00:00
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Комментарии

А
Аноним
30 июня 2025, 20:12

отлично

М
Мия
11 сентября 2024, 20:50

Ничего особенного, вкусно и просто

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Латыпова Дина
18 августа 2024, 06:49

Очень вкусно и атмосферно

П№
Пользователь №330081
16 декабря 2023, 15:34

Ничего необычного, цены высоченные

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Никита
22 октября 2023, 19:18

Очень вкусное место, особенно в сезон лисичек)

А
Аноним
15 августа 2023, 01:22

Десерт с белыми грибами - любовь!

П№
Пользователь №452324
10 августа 2023, 19:19

Прекрасный ресторан, очень вкусное меню. Радует , что делают сезонные предложения. Немного завышены цены на вино, но это компенсируется приятным и быстрым обслуживанием. Много постоянных посетителей, столик надо заказывать особенно в выходные и праздники. Очень советую и для ужина в двоем и для семейного обеда

А
Аноним
8 декабря 2022, 18:46

Очень крутая кухня !

А
Аноним
21 февраля 2022, 01:50

Летом прекрасная панорамная веранда с уютной атмосферой, вкусной едой и потрясающими коктейлями

А
Аноним
23 сентября 2021, 13:33

Хорошее место, приветливый персонал. Обстановка уютная.

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Nikolay
21 сентября 2021, 15:33

Вкуснейшее грибное меню столицы, как по мне, другого такого ресторана не встречал ещё. Все очень вкусно.

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Александра
27 апреля 2021, 19:52

Отличный ресторан с приятной атмосферой. Трюфельный "Медовик" с медовой крошкой - один из самых необычных десертов, которые я когда-либо пробовала. Также очень вкусная пицца с белым трюфелем и суп из лесных грибов. К посещению рекомендуется!

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