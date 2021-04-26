Комментарии
Ничего особенного, вкусно и просто
Очень вкусно и атмосферно
Ничего необычного, цены высоченные
Очень вкусное место, особенно в сезон лисичек)
Десерт с белыми грибами - любовь!
Прекрасный ресторан, очень вкусное меню. Радует , что делают сезонные предложения. Немного завышены цены на вино, но это компенсируется приятным и быстрым обслуживанием. Много постоянных посетителей, столик надо заказывать особенно в выходные и праздники. Очень советую и для ужина в двоем и для семейного обеда
Очень крутая кухня !
Летом прекрасная панорамная веранда с уютной атмосферой, вкусной едой и потрясающими коктейлями
Хорошее место, приветливый персонал. Обстановка уютная.
Вкуснейшее грибное меню столицы, как по мне, другого такого ресторана не встречал ещё. Все очень вкусно.
Отличный ресторан с приятной атмосферой. Трюфельный "Медовик" с медовой крошкой - один из самых необычных десертов, которые я когда-либо пробовала. Также очень вкусная пицца с белым трюфелем и суп из лесных грибов. К посещению рекомендуется!
отлично