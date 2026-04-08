https://lottehotelmoscow.ru/restaurants/megumi/ Фешенебельный ресторан современной японской кухни. Один из шести ресторанов международной сети и единственный в России. Богатое меню в исполнении двух японских и двух российских шеф-поваров, впечатляющая винная карта с большим выбором саке, есть даже непривычное газированное. Морские деликатесы подаются свежайшими, благодаря собственному аквариуму. Многие блюда готовятся на открытой кухне. В интерьере дорогая мебель, природные материалы и экзотические детали. Есть приватные комнаты. Режим работы: Пн-Пт: 12:00 - 23:00 Сб-Вс: 14:00 - 23:00
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