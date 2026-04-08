https://madisonevent.ru/ Madison Hall на Ленинградском проспекте – масштабный проект от ресторатора и бизнесмена Артура Гукасяна, объединивший клубный театр, роскошь и атмосферу безудержных 20-х годов прошлого века в США, периода шумных вечеринок в стиле Гэтсби, эпатажа, бурлеска, беспечности и веселья. Еженедельно в клубе проводятся яркие перфоманс-шоу и шумные вечеринки с топовыми артистами столицы, где особое праздничное настроение создают двухэтажные люстры с отделкой из страусиных перьев, сцена с подсвеченной лестницей и театральные ВИП-ложи. Режим работы: Пн-сб 12:00 – 00:00 Вс - выходной
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