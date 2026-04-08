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Маддиттони

Москва, Новокузнецкая улица, 24с2

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Бистро, где царит дух настоящей Италии, где кухня — это любовь, а семья — главная ценность. Здесь для тебя собрали рецепты, которые передаются из поколения в поколение: нежная паста с морепродуктами, ароматная пицца из дровяной печи и воздушный тирамису. А для тех, кто ценит азарт, — бильярд, где игра сливается с итальянским настроением. Отличный кофе с утра, Апероль Шприц в полдень и бурлящая жизнью атмосфера вечером. Здесь есть всё: от классических итальянских напитков до детского меню с безалкогольным мохито из свежих ягод. http://maddittoni.ru/ Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-02:00
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