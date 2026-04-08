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Ландринъ

Москва, Сущевская ул., 9, стр.4

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https://landrin.msk.ru/ru/ Демократичный ресторан на Сущёвской улице. Концепция проекта построена вокруг книг писателя и краеведа Владимира Гиляровского: ресторан назван в честь Георга Ландрина, открывшего в Москве кондитерскую с производством карамели. Коллекция тех самых коробок монпасье и стала украшением заведения. Современный интерьер пространства дополняют отсылки к Москве ХХ века: чёрно-белые снимки на стенах, бытовые предметы и книги на стеллажах. В меню ресторана «Ландринъ» русские и европейские блюда. В течение всего дня подаются завтраки, а по будням сюда можно заглянуть на обед. Режим работы: Ежедневно с 11:00 до 22:00
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