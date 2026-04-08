http://kochegarbar.ru/ В основе концепции меню – блюда, приготовленные с использованием живого огня или углей. Гостям предлагают раскочегариться брускеттой с ягнёнком, страчателлой на розовых томатах, сырами, копчёным мясом и салом. Продолжить застолье непременно захочется горячим супом с грудинкой или ароматной грибной лапшой. Непременно стоит попробовать плечо ягнёнка тушеное с травами, голень индейки с патиссонами и зелёным карри и другие горячие блюда. Разделы «стейки сухого вызрезания» и «хоспер-гриль» дадут возможность попробовать блюда приготовленные на углях в печи хоспер. Барное меню порадует как свежим разливным, так и оригинальным бутылочным пивом, коктейльными твистами на классику и, конечно, вино: от совиньонов и рислингов до пино нуаров и петнатов, оранжевого Квеври и розового. Режим работы: Ежедневно: 11:00-00:00
Карта места...
Очень вежливые и услужливые официанты, есть бесплатная парковка, готовят вкусно! Подача нормальная! Из минусов отметила бы жуткий сквозняк на первом этаже, в вип зале на втором такой проблемы нет! 200 метров до ленинградского вокзала, теперь всех провожаю там, очень комфортное место