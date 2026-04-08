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Кочегар

Москва, Краснопрудная ул., д. 3-5

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http://kochegarbar.ru/ В основе концепции меню – блюда, приготовленные с использованием живого огня или углей. Гостям предлагают раскочегариться брускеттой с ягнёнком, страчателлой на розовых томатах, сырами, копчёным мясом и салом. Продолжить застолье непременно захочется горячим супом с грудинкой или ароматной грибной лапшой. Непременно стоит попробовать плечо ягнёнка тушеное с травами, голень индейки с патиссонами и зелёным карри и другие горячие блюда. Разделы «стейки сухого вызрезания» и «хоспер-гриль» дадут возможность попробовать блюда приготовленные на углях в печи хоспер. Барное меню порадует как свежим разливным, так и оригинальным бутылочным пивом, коктейльными твистами на классику и, конечно, вино: от совиньонов и рислингов до пино нуаров и петнатов, оранжевого Квеври и розового. Режим работы: Ежедневно: 11:00-00:00
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Комментарии

П№3
Пользователь № 34981
19 апреля 2022, 03:02

Очень вежливые и услужливые официанты, есть бесплатная парковка, готовят вкусно! Подача нормальная! Из минусов отметила бы жуткий сквозняк на первом этаже, в вип зале на втором такой проблемы нет! 200 метров до ленинградского вокзала, теперь всех провожаю там, очень комфортное место

МС
Марина Смирнова
20 февраля 2022, 05:06

Совсем не понравилось. Все выглядит дёшево и еда не вкусная

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