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Joli

Москва, 2-я Звенигородская улица, 12с21

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Современное французское гранд-бистро в историческом здании бывшей фабрики братьев Мамонтовых. Joli в переводе с французского — «прекрасный», а Grand Bistrot — ироничное переосмысление классического формата, где непринуждённость бистро соединяется с элегантностью. При входе гостей встречают резной деревянный фасад собственной кондитерской и витрина цветочной лавки Flowerna, создающие ощущение небольшой французской улицы внутри исторического здания. Продолжением пространства станет терраса с яблоневым садом. В основе кухни — французские гастрономические традиции и современный европейский подход. Бренд-шеф Виктор Кислинский и шеф-повар Вадим Борисихин создают понятную и выразительную кухню, к которой хочется возвращаться: тартары, салаты, паста, рыба и мясо. За десертную карту отвечает шеф-кондитер Андрей Сокольников. В ней — авторское прочтение классики и фирменные десерты Joli: «Золотой орешек», каштановый медовик и тарт с клубникой. Режим работы: ежедневно 12:00-00:00
Карта места...

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