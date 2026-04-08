Современное французское гранд-бистро в историческом здании бывшей фабрики братьев Мамонтовых. Joli в переводе с французского — «прекрасный», а Grand Bistrot — ироничное переосмысление классического формата, где непринуждённость бистро соединяется с элегантностью. При входе гостей встречают резной деревянный фасад собственной кондитерской и витрина цветочной лавки Flowerna, создающие ощущение небольшой французской улицы внутри исторического здания. Продолжением пространства станет терраса с яблоневым садом. В основе кухни — французские гастрономические традиции и современный европейский подход. Бренд-шеф Виктор Кислинский и шеф-повар Вадим Борисихин создают понятную и выразительную кухню, к которой хочется возвращаться: тартары, салаты, паста, рыба и мясо. За десертную карту отвечает шеф-кондитер Андрей Сокольников. В ней — авторское прочтение классики и фирменные десерты Joli: «Золотой орешек», каштановый медовик и тарт с клубникой. Режим работы: ежедневно 12:00-00:00