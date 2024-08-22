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Иммерсивный ресторан «Кусочки Экстра»

Москва, Олимпийский проспект, 18/1

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https://kusochki-cafe.ru/extra «Кусочки Экстра» — это не просто ресторан. Это иммерсивный спектакль, в котором ты одновременно зрители и актёры. Официанты никогда не выходят из роли — ни на минуту, ни на секунду. Участковый «задержит» тебя на входе. Доктор пропишет алкоголь от всего. Домохозяйка накормит с ложечки. Ты можешь наблюдать издалека — или нырнуть в историю с головой. Шесть тематических зон, каждая со своей атмосферой и логикой. Здесь еда — тоже часть спектакля. Режим работы: Ежедневно, 13:00–00:00
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Комментарии

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Natasha
7 декабря 2024, 02:29

Веселое, шумное место, где вкусно кормят, развлекают и не позволяют грустить. Советую посетить все локации. Подача блюд оригинальная. Вернемся еще пошуметь)

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Макс
17 октября 2024, 13:20

Посидел в вип камере, лучшая подача пива в моей жизни, актеры очень остроумно шутят 🐿️, ты сделала этот вечер, спасибо тебе огромное)

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Тамила
22 августа 2024, 23:02

Очень необычное место и хлеб и зрелища)

П№
Пользователь №168199
14 августа 2024, 02:56

Супер атмосферно.

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