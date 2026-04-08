  1. Москва
  2. Места
  3. Рестораны

Grand Cru

Москва, Малая Бронная улица, 22с2

Телефон

Telegram

Район Патриарших прудов является сердцем гастрономической жизни Москвы, а Grand Cru отражает образ жизни его искушённой клиентуры. Ресторан создан для любителей гастрономии в стиле изысканная кухня в непринуждённой атмосфере. Шеф-повар ресторана Давид Эммерле (звезда Мишлен) создаёт уникальные блюда в авторской подаче. Обеды проходят в тихой кулуарной обстановке, а позже Grand Cru превращается в оживлённый вечерний ресторан, где до поздней ночи разливают уникальные вина. Grand Cru — это современный ресторан без пафоса, где скатерти незаметны и только подчёркивают величие вин в профессиональных бокалах. Полки с вином от пола до потолка, широкие подоконники, свечи, полуоткрытая кухня с уникальным итальянским оборудованием — всё это добавляет особую эногастрономическую атмосферу. Режим работы: ежедневно 13:00-00:00 http://www.grandcru.ru/
Карта места...

Ещё рестораны в городе Москва

Гастро-особняк Хаос

улица Покровка, 28с3
Карточка

Cihan Steak & Kebab

улица Новый Арбат, 21
Карточка

Восход

улица Варварка, 6с7
Карточка

Megobari

улица Маросейка, 15
Карточка

М2 Органик Клуб

улица Спиридоновка, 34с1
Карточка

The Pivo на Тульской

Большая Тульская улица, 13
Карточка

Ёж и устрица на Лубянке

Пушечная улица, 4с1
Карточка

Madame Roche

Кожевническая улица, 16с4
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи