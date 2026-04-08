Район Патриарших прудов является сердцем гастрономической жизни Москвы, а Grand Cru отражает образ жизни его искушённой клиентуры. Ресторан создан для любителей гастрономии в стиле изысканная кухня в непринуждённой атмосфере. Шеф-повар ресторана Давид Эммерле (звезда Мишлен) создаёт уникальные блюда в авторской подаче. Обеды проходят в тихой кулуарной обстановке, а позже Grand Cru превращается в оживлённый вечерний ресторан, где до поздней ночи разливают уникальные вина. Grand Cru — это современный ресторан без пафоса, где скатерти незаметны и только подчёркивают величие вин в профессиональных бокалах. Полки с вином от пола до потолка, широкие подоконники, свечи, полуоткрытая кухня с уникальным итальянским оборудованием — всё это добавляет особую эногастрономическую атмосферу. Режим работы: ежедневно 13:00-00:00 http://www.grandcru.ru/
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