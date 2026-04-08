https://gorillabybasta.ru/ Концепция сочетает в себе современный взгляд на японскую кухню с адаптированными на американский манер многослойными роллами и суши-тауэрами; японскую и американскую культуры в одном меню: классические ингредиенты Страны восходящего солнца с типично американской подачей. Барная карта почти целиком состоит из японских напитков, начиная с пива и заканчивая ромом. Отличным сопровождением к кухне стал по-настоящему большой выбор сакэ, пара позиций сливового вина, коктейли на основе аутентичных японских ингредиентов, крепкое родом из Японии: виски, джин, ром, сётю и, конечно же, максимально американский бурбон. Режим работы: ежедневно 11:30-00:00
Карта места...
Комментарии
Пользователь №12881717 августа 2022, 16:48
Очень вкусная еда и напитки , ходили несколько раз, все понравилось )
Вкусная еда и напитки. Обслуживание на высшем уровне. Много людей, шумно и весело. Советую.