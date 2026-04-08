https://fonotecabar.restoplace.ws/ Музыкальный бар на нижнем этаже модного ресторана Flaner. Сюда идут слушать редкий винил в качественном звучании (мебель, её расстановка, даже декор участвуют в создании правильной акустики) и пить коктейли на редких спиртах (карта отличается от той, которую приносят этажом выше). Меломанов допускают к вертушкам — хороший повод похвастать своей собственной коллекцией. График работы: ПН-ВТ: выходной Среда, четверг, воскресенье: 19:00-00:00 ПТ-СБ: 19:00-3:00
Карта места...