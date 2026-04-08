Бар-лекарство для людей, соскучившимся по живому общению: у бара-прилавка посетителям выписывают рецепты на фирменные коктейли и молодое животворящее вино, в зале-магазине с винными бочками можно выбрать лекарство для души, а на мансардном этаже — почувствовать себя в гостях у хозяина-провизора. Есть у бара и собственная кухня, на которой как будто раньше смешивали микстуры, а теперь готовят еду. Интерьер выполнен в духе XIX века: деревянная мебель, резные буфеты и свечи в подсвечниках на столах. В винной карте собрано более сотни вин, преимущественно из Италии, Франции и Испании. По бокалам наливают почти четыре десятка наименований. На закуску подают мясо, сыры, свежие морепродукты. В основном меню представлены блюда европейской кухни: ризотто, паста, горячее из мяса и рыбы. Целый раздел занимают блюда на хоспере — стейки, кальмары и гребешки. По вечерам в ресторане «Фармаси» можно послушать джаз. Режим работы: ПН-СР, ВС: 10:00-00:00 ЧТ-СБ: 10:00-01:00