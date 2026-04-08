Пространство на Чистых прудах, где гастрономия встречается с кинематографом и философией подлинности. Название, переводимое со шведского как «настоящий», стало главным принципом проекта: здесь создали место, свободное от лишнего шума и визуального избытка, чтобы подарить тебе опыт тишины и осознанности. Вдохновляясь скандинавским принципом лагом (lagom) — «ровно столько, сколько нужно», — здесь ценнят внимание к деталям, естественный свет и ту самую философию фика (fika), позволяющую замедлиться. Кухня — это современный средиземноморский взгляд на честность продукта. Атмосфера пронизана эстетикой кино: принципы Dogma 95 отражаются в нашем подходе к «приготовлению» каждого момента, а интерьер, вдохновлённый дизайном Стокгольма середины XX века, дополнен работами современных художников Sistema Gallery/ https://akta-rest.ru/ Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 11:00-23:00 ПТ-СБ: 11:00-00:00
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