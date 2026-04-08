https://dolcefarniente.moscow/ Двухэтажный итальянский ресторан с панорамным остеклением расположился на против здания МИДа. Dolce Far Niente — сладкое безделье и этим сказано буквально всё. Аутентичный интерьер ресторана погружает в атмосферу беззаботной Италии в самом центре Москвы. Венецианская штукатурка, барельефы и картины создают уют и умиротворение. Режим работы: Ежедневно с 09:00 до 00:00
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Еда отличная, обслуживание тоже хорошее, единственный недостаток - есть зал без окон, рекомендую второй этаж