https://didirest.ru/ Здесь блюда тбилисской кухни готовят в атмосфере вечного лета, а подают их с традиционным грузинским гостеприимством. Обилие живых растений в интерьере позволяет быть ближе к природе и наслаждаться отдыхом в лучших традициях, которые чтят в Грузии много веков подряд. В зимнем саду деревья растут прямо посреди зала, пальмы и бегонии живут в деревянных кадках, а в больших вазах на столах красуются композиции из еловых шишек. На крытой веранде, которая работает круглый год, можно в любую погоду ощутить всю прелесть южного отдыха. Режим работы: 11:00 - 00:00 (ежедневно)
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Милая веранда