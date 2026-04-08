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Кристиан

Москва, Кутузовский просп., 2/1 корпус 1А

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https://christianforfriends.ru/ Christian — ресторан авторской кухни шеф-повара Кристиана Лоренцини, построенной на самых выдержанных домашних рецептах нескольких поколений семьи Лоренцини, творческой натуре, опыте и вкусных идеях шефа из путешествий. Ресторан открыт в 2013 году. За это время он приобрел славу одного из лучших заведений Москвы, концепция которого заключается в сочетании лёгкой атмосферы «для друзей» и искусном сочетании тосканских кулинарных традиций и уникальных авторских наработок шеф-повара Кристиана Лоренцини в оригинальной и иногда забавной подаче! Режим работы: Пн-Пт: 09:00 - 00:00 Сб: 10:00 - 00:00 Вс: 11:00 - 00:00
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