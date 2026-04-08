https://chefs-table.ru/ Chef — это просторный стейк-хаус с турецкими мотивами на Кутузовском проспекте. Дизайн интерьера оформлен в колоритном лофт-стиле с яркими кирпичными стенами, деревянными столами и массивными стульями с мягкой кожаной обивкой и винным шкафом, заполненным прекрасными винами разных сортов. Внутри ресторана «Шеф» преобладают натуральные деревянные детали из малазийского тика, зелёные растения, расставленные по углам, мощные кованые люстры из меди для особой и теплой атмосферы Востока. Главная деталь интерьера — стеклянные окна в пол с панорамой на Набережную Тараса Шевченко. В тёплое время здесь открывается веранда, где можно провести летние вечера на свежем воздухе. Режим работы: Ежедневно с 13:00 до 00:00
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