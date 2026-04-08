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Butler

Москва, Трехпрудный пер., 15

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https://butler.rest/ Ресторан итальянской кухни на Патриарших от холдинга Ginza Project. Особняк с безупречной сицилийской кухней, знаменитым гостеприимством и высочайшим уровнем сервиса. Именно здесь ты найдёшь самую зелёную террасу Москвы летом и почти сказочный лес в центре мегаполиса – зимой. Butler – место для ценителей прекрасного. А прекрасное – это баланс лучшей в мире кухни в бережном прочтении маэстро Джузеппе Дави, окружающей обстановки, где нет места мелочам, и атмосферы, которую очень тщательно продумали. Режим работы: Ежедневно 12:00-00:00
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