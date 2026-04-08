https://www.novikovgroup.ru/restaurants/detail/bro-n-kamergerskiy/ Итальянский ресторан Аркадия Новикова на Малой Бронной. Концепция Bro & N проста: здесь готовят классические итальянские блюда, строго соблюдая традиционные рецепты. Интерьер в стиле яркой Сицилии, с расписными панно, разноцветной мебелью и посудой. В меню большой выбор пиццы, домашней пасты и разнообразных блюд из рыбы. В сыроварне можно купить домашний сыр: буррату, моцареллу, рикотту. Режим работы: ПН-ПТ: 9:00-00:00 СБ-ВС: 10:00-00:00
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Пицца великолепная.обожаю