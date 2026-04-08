  1. Москва
  2. Места
  3. Рестораны

Bro&N

Москва, Камергерский переулок 6/5 стр.3

Телефон

Telegram

ВКонтакте

https://www.novikovgroup.ru/restaurants/detail/bro-n-kamergerskiy/ Итальянский ресторан Аркадия Новикова на Малой Бронной. Концепция Bro & N проста: здесь готовят классические итальянские блюда, строго соблюдая традиционные рецепты. Интерьер в стиле яркой Сицилии, с расписными панно, разноцветной мебелью и посудой. В меню большой выбор пиццы, домашней пасты и разнообразных блюд из рыбы. В сыроварне можно купить домашний сыр: буррату, моцареллу, рикотту. Режим работы: ПН-ПТ: 9:00-00:00 СБ-ВС: 10:00-00:00
Карта места...

Ещё рестораны в городе Москва

Гастро-особняк Хаос

улица Покровка, 28с3
Карточка

Cihan Steak & Kebab

улица Новый Арбат, 21
Карточка

Восход

улица Варварка, 6с7
Карточка

Megobari

улица Маросейка, 15
Карточка

М2 Органик Клуб

улица Спиридоновка, 34с1
Карточка

The Pivo на Тульской

Большая Тульская улица, 13
Карточка

Ёж и устрица на Лубянке

Пушечная улица, 4с1
Карточка

Madame Roche

Кожевническая улица, 16с4
Карточка

Комментарии

Аватар
Volpetta 🦊
10 мая 2024, 06:05

Пицца великолепная.обожаю

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста