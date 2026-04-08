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Бьёрн

Москва, Пятницкая, 3

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http://bjorn.rest/ Ресторан северной кухни на Пятницкой улице, название которого выбрано неслучайно, ведь Бьёрн (Bjоrn) в переводе со шведского — медведь, главный обитатель и хранитель северных лесов. Здесь бережное отношение к окружающему миру действительно имеет значение. В интерьере ресторана использовались только натуральные материалы: внутри — дерево, камень, мох, рог — благодаря всему это пространство выглядит одновременно лаконичным и суровым. Режим работы: Ежедневно с 12:00 до 24:00
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Комментарии

А
Анна
23 февраля 2025, 03:10

Еда скорее интересная, чем вкусная. Это не те блюда, каждым кусочком которых можно наслаждаться. Официантов не дождаться, нужно ловить самому. Общее впечатление - прикольно, но второй раз пойти не хочется

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Аня
11 января 2025, 04:47

Мне так понравилось! И вкусно и красиво и атмосферно.

А
Аноним
13 марта 2024, 12:14

Очень веусно, супер необычно! Один из лучших👌🏻

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